Sigara ve alkol zammı ile ilgili gelen son dakika gelişmesinin ardından ""Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu kararnamede alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışının yılbaşına kadar uygulanmayacağı ifade edildi. Bu son dakika haberiyle beraber sigara zammı hakkında detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte tüm detaylar…