Sigara ve alkol zammı ile ilgili gelen son dakika gelişmesinin ardından ""Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu kararnamede alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışının yılbaşına kadar uygulanmayacağı ifade edildi. Bu son dakika haberiyle beraber sigara zammı hakkında detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte tüm detaylar…
Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.
2021 yılı Haziran-Aralık döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarları, yasalarda yer alan enflasyon kadar artış hükmünden muaf olacak.
Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.
İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL