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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:24

Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigara ve alkolde ÖTV kararı! İşte güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigara ve alkolde ÖTV kararı! İşte güncel sigara fiyatları

Resmi gazete üzerinden yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle beraber sigara zammı milyonların gündemindeki yerini aldı. Uzun süredir devam eden ÖTV zammı söylentileri yayımlanan kararnameyle son buldu. Yapılan açıklamada Temmuz Aralık döneminde alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV artışından muaf tutulduğu bildirildi. Öte yandan “Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları gündeme taşındı. İşte sigara zammı hakkında gelen son dakika gelişmesinin detayları…

Sigara ve alkol zammı ile ilgili gelen son dakika gelişmesinin ardından ""Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu kararnamede alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışının yılbaşına kadar uygulanmayacağı ifade edildi. Bu son dakika haberiyle beraber sigara zammı hakkında detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte tüm detaylar…

Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

2021 yılı Haziran-Aralık döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarları, yasalarda yer alan enflasyon kadar artış hükmünden muaf olacak.

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigara ve alkolde ÖTV kararı! İşte güncel sigara fiyatları
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