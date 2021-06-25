Sınavda başarı duası! YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur?

YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda gerçekleşecek olan sınavda başarılı olabilmek için ter dökecekler. Ebeveynler ise dışarıda beklerken sınavda başarı duası okuyacaklar. Bilindiği gibi, dualar dinimizde oldukça önemlidir ve sınavlar gibi kritik durumlarda sıklıkla okunur.
Sınava girmeden önce okunacak dualar ve sureler bulunmaktadır. Unutkanlığa karşı edilecek dua olduğu gibi sınavda başarı duası da vardır.
SABAH Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu, sınav duası ve okunuşu hakkında bilgiler verdi. Peki, sınavda başarı duası nedir? YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur?
İşte sınavda başarı duası okunuşu;
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"
ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"
6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;
Sınav öncesi okunacak dua
Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)