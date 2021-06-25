Sınavda başarı duası! YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur?

YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda gerçekleşecek olan sınavda başarılı olabilmek için ter dökecekler. Ebeveynler ise dışarıda beklerken sınavda başarı duası okuyacaklar. Bilindiği gibi, dualar dinimizde oldukça önemlidir ve sınavlar gibi kritik durumlarda sıklıkla okunur.

SINAVDA BAŞARI DUASI!

Sınava girmeden önce okunacak dualar ve sureler bulunmaktadır. Unutkanlığa karşı edilecek dua olduğu gibi sınavda başarı duası da vardır.

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUALAR VE SURELER

SABAH Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu, sınav duası ve okunuşu hakkında bilgiler verdi. Peki, sınavda başarı duası nedir? YKS sınavda başarı zihin açıklığı için okunacak dualar ve sureler nelerdir, sınav öncesi hangi dualar okunur?

İşte sınavda başarı duası okunuşu;