YKS olarak da bilinen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu ayın sonunda yapılacak. Yüz binlerce öğrenci iyi bir üniversite hayali ile zorlu sorular karşısında ter dökecek. Öğrencilerin aileleri de çocuklarının başarısı için sınav salonlarının dışında bekleyecek. Veliler, sınavda başarı duası okuyarak çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasını dileyecek. Bilindiği gibi, dualar dinimizde oldukça önemlidir ve sınavlar gibi kritik durumlarda sıklıkla okunur.

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Sınava girmeden önce okunacak dualar ve sureler bulunmaktadır. Unutkanlığa karşı edilecek dua olduğu gibi sınavda başarı duası da vardır. SABAH Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu, sınav duası ve okunuşu hakkında bilgiler verdi. İşte, sınavdan önce okunacak dualar ve LGS sınavda başarı duası