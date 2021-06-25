Sivil toplum kuruluşları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ev sahipliğinde düzenlenen gezi, eşi Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi, Vali Yardımcıları Özlem Bozkurt Gevrek ve Mehmet Fatih Çiçekli, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Tarihçi Yazar Murat Bardakçı, eşi Ayşegül Manav Bardakçı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, TİM Başkanı İsmail Gülle, il müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya, protokol üyeleri ve beraberindekiler, 27 Mayıs darbesinde Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yassı Ada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülerek ziyarete açılan adayı gezdi.Tarihçi Yazar Bardakçı'nın anlatımıyla gerçekleştirilen gezide, Menderes ve yol arkadaşları yâd edildi.

Gezide ilk olarak; darbe yargılamalarına sahne olan ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu ziyaret edildi.

Tarihçi Yazar Bardakçı'nın anlatım gerçekleştirdiği müzenin içerisinde ayrıca, ziyaretçilere bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Hasan Polatkan Spor Salonu'nun ziyaretinin ardından Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Müzesi, Adnan Menderes Müzesi, Fatin Rüştü Zorlu Camii ve Demokrasi Feneri ziyaret edildi.

Programda 960 Salonu'nda Vali Yerlikaya'nın moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişarelerde bulunuldu.

Oturumda değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin altını çizdi.

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Boyu 740, eni ise sadece 185 metre olan bu küçük adada büyük acılar yaşandı. İsmi yassı ama namı yaslı olan bu ada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yeni bir çehreye büründü. 27 Mayıs 2020 tarihinde de 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla açıldı. Bu müstesna adadan özellikle gençlerin alması gereken birçok ders var. Bu yüzden Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na daha çok geleceğiz. Öğrencilerimizle, gençlerimizle, gazetecilerle, akademisyenlerle bu adayı gezeceğiz."

Oturumda söz alan dernek ve vakıf yöneticileri, özellikle 15 Temmuz'un tüm dünyaya nasıl daha iyi anlatılabileceği konusunda fikir ve projelerini dile getirdi.

Demokrasi Feneri önünde hatıra fotoğrafı çekimi ile gezi tamamlandı.