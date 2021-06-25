Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 21.28'de 5.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Diyarbakır ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BİNGÖL'DE 5.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen son dakika Bingöl deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;