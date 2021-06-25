Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 21.28'de 5.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Diyarbakır ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen son dakika Bingöl deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan son dakika Bingöl deprem açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.
Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun.
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video