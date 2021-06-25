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Giriş Tarihi: 25.6.2021 21:59 Son Güncelleme: 25.6.2021 22:00

Son Dakika! Bingöl’de korkutan deprem! Diyarbakır ve Elazığ’da da hissedildi!

Son Dakika! Bingöl’de korkutan deprem! Diyarbakır ve Elazığ’da da hissedildi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5.2 şiddetinde bir son dakika haberi meydana geldi. Can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, şiddetli depremden Diyarbakır ve Elazığ illerimiz de etkilendi. Son dakika Bingöl deprem olayına ilişkin tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 21.28'de 5.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Diyarbakır ve Elazığ illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BİNGÖL'DE 5.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedilen son dakika Bingöl deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan son dakika Bingöl deprem açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.

Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

DEPREMİN MEVKİSİ


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Son Dakika! Bingöl’de korkutan deprem! Diyarbakır ve Elazığ’da da hissedildi!
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