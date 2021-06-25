Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de ve yakın çevresinde yaşanan son depremler listesi merak ediliyor. Son olarak Manisa'da ufak çaplı deprem meydana gelirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak son depremler listesi yayınlarken en son deprem nerede oldu sorusu da yanıt buldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 25 Haziran 2021!

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? 25 HAZİRAN 2021

Türkiye deprem fay hat kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı sık sık son depremler listesi sorgulatmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bugün için yayınlanan son depremler şöyle;