Son Dakika Haberi: Datça şiddetli deprem ile sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Datça şiddetli deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Muğla'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.
Muğla'dan gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği 4.32 kilometre olarak ölçüldü. Saat 12.21'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi olduğu açıklandı.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.94 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 12:21:08 TSİ
Enlem : 36.2671 N
Boylam : 27.1395 E
Derinlik : 4.32 kmtça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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