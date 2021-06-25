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Giriş Tarihi: 25.6.2021 17:43

Son dakika haberi: “En güvenilir ajansız” dediler! İstanbul’da “Jigolo” vurgunu operasyonu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: “En güvenilir ajansız” dediler! İstanbul’da “Jigolo” vurgunu operasyonu!

Son dakika haberi: Son günlerde 'Jigololuk' vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler bu tuzaklara düşmeye başladı. Hayalleri de suya düşen binlerce kişi soluğu savcılıkta aldı. İstanbul’da “Jigolo Olma Vaadi” ile dolandırıcılık yapan ve 13 bin kişiyi dolandıran çete çökertildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da bir çete "En güvenilir ve vergi levhalı tek Jigololuk ajansıyız" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü.

İnternet üzerinde kurdukları siteler ve çağrı merkezleri aracılığıyla çalışan çete üyeleri çok sayıda kişiyi "Jigolo Olma Vaadi" ile tuzağa düşürdü ve dolandırdı.

İddialara göre çetenin üyeleri "Sisteme Üyelik" adı altında çok sayıda kişiden altı aylık 500, bir yıllık ise bin lira üyelik ücreti aldı.

13 bin kişinin dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurların şikayetleri üzerine inceleme başlatan İstanbul Siber Polisleri; 6'sı kadın sekiz şüpheliyi gözaltına aldı.

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Yapılan aramalarda sekiz dizüstü bilgisayar, 26 cep telefonu, 19 sim kart ve hafıza kartı ele geçirildi. Çete üyelerinin; mağdurların iş, cep telefonu ve fiziksel özellikleri gibi özel bilgilerini tek tek not aldıkları da ortaya çıktı.

Yedi şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: “En güvenilir ajansız” dediler! İstanbul’da “Jigolo” vurgunu operasyonu!
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