Son Dakika Haberi... Tekirdağ'da sele kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile dere yatağına sürüklenen 3 çocuk kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Olay yerine gelen ekipler ise su kanalında ve dere yatağında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü | Video