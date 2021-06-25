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Giriş Tarihi: 25.6.2021 12:54 Son Güncelleme: 25.6.2021 12:57

Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Muğla’nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Muğla’da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor.

Son depremlerMuğla'nın Datça ilçesinde deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Datça depreminin şiddeti 4.0 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede depremin yeri, şiddeti, enlemi gibi bilgiler yer alıyor. İşte Datça depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 25 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

MUĞLA DATÇA'DA DEPREM

Muğla'dan gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği 4.32 kilometre olarak ölçüldü. Saat 12.21'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi olduğu açıklandı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (25 HAZİRAN 2021 CUMA)

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD DUYURDU

Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.94 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 12:21:08 TSİ
Enlem : 36.2671 N
Boylam : 27.1395 E
Derinlik : 4.32 kmtça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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