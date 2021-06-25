Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Muğla'nın Datça ilçesinde deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Datça depreminin şiddeti 4.0 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede depremin yeri, şiddeti, enlemi gibi bilgiler yer alıyor. İşte Datça depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 25 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Muğla'dan gelen son dakika haberine göre korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği 4.32 kilometre olarak ölçüldü. Saat 12.21'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi olduğu açıklandı.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.94 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 12:21:08 TSİ
Enlem : 36.2671 N
Boylam : 27.1395 E
Derinlik : 4.32 kmtça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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