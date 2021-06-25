Sayısı milyonları aşan video oyun dünyasında hem satış hem de söz konusu oyunların oynandığı platform olan Steam, belirli tarihler içerisinde seçili oyunlarda yüzde bazında indirimler yaparak oyuncuların daha ucuza oyun alabilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda oyuncular tarafından merakla beklenen Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili detaylar Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor, saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Steam yaz indirimleri 2021 ile ilgili merak edilen detaylar ve son dakika bilgileri şöyle;