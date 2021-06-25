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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.6.2021 17:56

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans oyunları oynayanlar için Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 24 Haziran 2021 Süper Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 24 Haziran 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 24 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 24 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 24 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

24 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 36 milyon TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 HAZİRAN 2021

Süper Loto'nun bugünkü çekilişi yapıldı. İşte, Süper Loto'da kazandıran numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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