Taksiciye kurşun yağmuru

Adana
'da 47 yaşındaki taksici Fazıl Yoğun
, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Taksicinin müşterisi tarafından öldürülüp öldürülmediği polis tarafından araştırılıyor. Olay, gece saatlerinde Çukurova
ilçesinde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polise bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fazıl Yoğun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.