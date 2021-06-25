THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar (32) Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde Başkurt Sokak'ta bulunan apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Apartman görevlisinin sabah erde cansız birini fark etmesiyle olay ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KIZ ARKADAŞI İFADE VERDİ
Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvurdu. Genç pilotun kız arkadaşı, bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını anlattı. Genç pilotun cenazesi yapılan otopsinin ardından Çanakkale'ye gönderildi.
ALKOL ALMASI MÜMKÜN DEĞİL
Genç yaşta hayatını kaybeden Kutay Bayraktar için Mecidiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Bayraktar'ın yakınları ve pilot arkadaşları katılırken, baba Heybet Bayraktar ve anne Sevim Bayraktar, oğullarının alkollü olduğu iddialarını kabul etmedi. Oğlunun kimseyle bir sorunu bulunmadığını belirten Heybet Bayraktar, "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuşuna saatler kala alkol almaz. Oğlum saat 06.00'da düşüyor, 12.00'de de uçuşu var. Alkol almış olması mümkün değil." dedi.
BANA 'DİKKAT ET' DEMİŞTİ
Oğlunun yaşadığı dairede Fransız balkon bulunduğunu ve evde kendisinin de kaldığını söyleyen baba Bayraktar, "Ben de bir gün evine gittim, kaldım. Kendim de gördüm, hatta bir kere orada oturdum. Oğlum, 'Baba düşersin' dedi. Beni oturtmadı ama kendisi oturdu, bu olay meydana geldi. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" dedi.