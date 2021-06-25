THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı

ALKOL ALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Genç yaşta hayatını kaybeden Kutay Bayraktar için Mecidiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Bayraktar'ın yakınları ve pilot arkadaşları katılırken, baba Heybet Bayraktar ve anne Sevim Bayraktar, oğullarının alkollü olduğu iddialarını kabul etmedi. Oğlunun kimseyle bir sorunu bulunmadığını belirten Heybet Bayraktar, "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuşuna saatler kala alkol almaz. Oğlum saat 06.00'da düşüyor, 12.00'de de uçuşu var. Alkol almış olması mümkün değil." dedi.

BANA 'DİKKAT ET' DEMİŞTİ

Oğlunun yaşadığı dairede Fransız balkon bulunduğunu ve evde kendisinin de kaldığını söyleyen baba Bayraktar, "Ben de bir gün evine gittim, kaldım. Kendim de gördüm, hatta bir kere orada oturdum. Oğlum, 'Baba düşersin' dedi. Beni oturtmadı ama kendisi oturdu, bu olay meydana geldi. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" dedi.