Trabzon’da balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın teras katında bulunan ve görme engelli olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Necla D., balkonda dengesini kaybedince beton zemine düştü.

Küçük kız çocuğunun düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taraından ağır yaralanan küçük kıza yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan küçük kız Necla D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.