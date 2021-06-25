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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:52

Trabzon’da balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Trabzon'da, 6 katlı bir binanın teras kısmındaki balkonda dengesini kaybederek betona düşen 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın teras katında bulunan ve görme engelli olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Necla D., balkonda dengesini kaybedince beton zemine düştü.

Küçük kız çocuğunun düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taraından ağır yaralanan küçük kıza yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan küçük kız Necla D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Trabzon’da balkondan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
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