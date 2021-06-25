Üç aylık firar bitti! Eski eşini yaralamıştı





OĞLU 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Öte yandan Mehmet Y.'nin oğlu Efe Y. geçtiğimiz günlerde "Annem hayata tutundu ama Mehmet Yüzer olayın üstünden 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen hala yakalanamadı. En büyük talebimiz Mehmet Yüzer'in yakalanması. Hala bizim hayati tehlikemiz var. Hala dışarı rahat bir şekilde çıkamıyoruz" diyerek babasına 'teslim ol' çağrısı yapmıştı.

