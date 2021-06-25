Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üç aylık firar bitti! Eski eşini yaralamıştı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 12:07

Üç aylık firar bitti! Eski eşini yaralamıştı

İHA
Üç aylık firar bitti! Eski eşini yaralamıştı

Niğde’de boşanma aşamasındaki öğretmen eşini silahla ağır yaralayan Mehmet Y., 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı. Zanlının, oğlu 'Teslim ol' çağrısı yapmıştı...

15 Mart'ta Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana gelen olayda Mehmet Y., boşanma aşamasında olan öğretmen eşi 2 çocuk annesi S.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra firar etmişti. 3 aydır firar olan Mehmet Y. Niğde Asayiş Ekipleri tarafından Karaman'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Niğde'ye getirilen Mehmet Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



OĞLU 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Öte yandan Mehmet Y.'nin oğlu Efe Y. geçtiğimiz günlerde "Annem hayata tutundu ama Mehmet Yüzer olayın üstünden 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen hala yakalanamadı. En büyük talebimiz Mehmet Yüzer'in yakalanması. Hala bizim hayati tehlikemiz var. Hala dışarı rahat bir şekilde çıkamıyoruz" diyerek babasına 'teslim ol' çağrısı yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üç aylık firar bitti! Eski eşini yaralamıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA