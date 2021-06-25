Vaka sayısı 5 bin 703, vefat 59

Türkiye
'de dün 223 bin 385 Kovid
-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı
, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu. ANKARA