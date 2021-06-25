Van'da 205 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit İlçesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Narkotik madde arama köpeği "Irmak" ile birlikte yapılan aramada 240 paket halinde 128 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, İpekyolu İlçesi'nde bir ikamette ve durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 140 paket halinde 77 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirildi.
İki ayrı olayda toplamda 205 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak E.U. ve F.Y. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
ŞEHİRLER UNUTULMADI
Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden PKK'lılar tarafından haince şehit edilen Eren Bülbül için "iyi ki varsın Eren" ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün ismi yazıldı.