Van'da 205 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit İlçesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Narkotik madde arama köpeği "Irmak" ile birlikte yapılan aramada 240 paket halinde 128 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, İpekyolu İlçesi'nde bir ikamette ve durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 140 paket halinde 77 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirildi.