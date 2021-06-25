Viranşehir Belediyesi’nden YKS öğrencilerine moral gecesi

Moral gecesine katılarak öğrencilere sınavda başarılar dileyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, öğrencilerin ülkenin geleceği olduklarını ifade etti. Ekinci, "Rabbim yarın ve pazar günü gireceğiniz sınavda emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.Sınava girecek öğrenciler, düzenlenen moral gecesi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.