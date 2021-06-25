Viranşehir Belediyesi’nden YKS öğrencilerine moral gecesi

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, hafta sonu yapılacak sınav öncesi moral gecesi düzenlendi. Etkinlikte, Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Cumartesi ve pazar günü yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşması amacıyla Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi Anfi tiyatroda düzenlenen moral gecesinde mahalli sanatçılar konser verdi, öğrenciler halaylar çekti. Çok sayıda öğrencinin katıldığı gecede öğrenciler doyasıya eğlendi.
Moral gecesine katılarak öğrencilere sınavda başarılar dileyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, öğrencilerin ülkenin geleceği olduklarını ifade etti. Ekinci, "Rabbim yarın ve pazar günü gireceğiniz sınavda emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.Sınava girecek öğrenciler, düzenlenen moral gecesi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.