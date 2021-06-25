Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yavru serçelere itfaiye şefkati
Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:39

Yavru serçelere itfaiye şefkati

ABBAS ÇAKAR
Yavru serçelere itfaiye şefkati

Düzce’de yuvalarından düşen ve bir park içerisinde bulunan 2 yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Düzce İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde şefkatle bakılan yavru serçeler, yeteri kadar büyüdüğünde yeniden doğaya salınacak.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için, her türlü yangın, kaza, su basması ve benzeri olaylarda, canla başla mücadele veren itfaiye ekipleri, aynı özeni hayvanlar içinde gösteriyor.

Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, önceki gün bir parkta bulunan ve muhtemelen yuvalarından düştüğü tahmin edilen yavru serçeleri, yuvalarının yerini tespit edemedikleri için, başlarına herhangi bir şey gelmemesi amacıyla Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğünün Bahçesinde koruma altına aldı. Bulunan serçe yavrularını müdürlük binasına getiren ekipler, minik kuşlar için yuva hazırladı. Yavruların hava koşullarından etkilenmemesi için özel düzenek kuran ekipler, yavru kuşların yaşamlarını sürdürebileceği bit alan oluşturdu.

İtfaiyeciler tarafından büyük bir şefkat ile bakılan serçeler, yeteri kadar büyüdüklerinde doğaya salınacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru serçelere itfaiye şefkati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA