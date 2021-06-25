Yavru serçelere itfaiye şefkati

Vatandaşların can ve mal güvenliği için, her türlü yangın, kaza, su basması ve benzeri olaylarda, canla başla mücadele veren itfaiye ekipleri, aynı özeni hayvanlar içinde gösteriyor.

Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, önceki gün bir parkta bulunan ve muhtemelen yuvalarından düştüğü tahmin edilen yavru serçeleri, yuvalarının yerini tespit edemedikleri için, başlarına herhangi bir şey gelmemesi amacıyla Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğünün Bahçesinde koruma altına aldı. Bulunan serçe yavrularını müdürlük binasına getiren ekipler, minik kuşlar için yuva hazırladı. Yavruların hava koşullarından etkilenmemesi için özel düzenek kuran ekipler, yavru kuşların yaşamlarını sürdürebileceği bit alan oluşturdu.

İtfaiyeciler tarafından büyük bir şefkat ile bakılan serçeler, yeteri kadar büyüdüklerinde doğaya salınacak.