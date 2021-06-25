Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi merakla bekleniyor. Kademeli Normalleşme sürecinde alınan kabine kararları ile ülke çapında yeni aşamaya geçiliyor. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş bu kararlara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda "21 Haziran İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 21 Haziran İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve son dakika gelişmelerinin detayları…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz tarihi itibariyle tüm sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra şehirler arası seyahat yasakları toplu taşıma yasakları gibi tüm yasakların kaldırılacağının müjdesini vermişti. Bu noktada milyonların gözü o tarihe çevrildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasıyla da tüm bu kararların detayları kamuoyu ile paylaşılmış olacak.