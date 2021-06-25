2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu yapılacak. Adaylar, 26 Haziran cumartesi günü TYT; 27 Haziran pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterecek. Bu doğrultuda, sınava dair birçok detay da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, YKS'de maske takılması zorunlu mu konusu da bulunuyor. Bilindiği üzere, kapalı alanlarda uzun bir süredir maske zorunluluğu uygulanıyor.

2021 YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye dair merak edilenleri açıkladı. Aygün, YKS'de maske çıkarılabilir mi konusuna da netlik kazandırdı.

İşte, YKS'de maske zorunlu mu ve çıkartılabilir mi konusuyla ilgili bilgiler