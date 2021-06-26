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Haberler Yaşam Haberleri 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 26.6.2021 22:38 Son Güncelleme: 26.6.2021 22:41

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi? - Milyoner sorusu

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE YENİÇERİLER ARASINDA BÜYÜK KAVGALARA YOL AÇAN, BİR YENİÇERİNİN MENSUP OLDUĞU TABURU BIRAKIP BAŞKA BİR TABURA GEÇMESİNE NE AD VERİLİRDİ?

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Kaşık kırmak

Baston kırmak

Semer devirmek

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19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yeniçeriler arasında büyük kavgalara yol açan, bir yeniçerinin mensup olduğu taburu bırakıp başka bir tabura geçmesine ne ad verilirdi? - Milyoner sorusu
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