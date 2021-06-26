2019'da Diyarbakır'da bir hazır beton firması, işlenmek için bekleyen 5 bin ton kuma hangisinin yuva yapmasına üzerine 20.000 TL zarar ederek kum ocağından yeni kum getirmek zorunda kalmıştır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2019'da Diyarbakır'da bir hazır beton firması, işlenmek için bekleyen 5 bin ton kuma hangisinin yuva yapmasına üzerine 20.000 TL zarar ederek kum ocağından yeni kum getirmek zorunda kalmıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '2019'da Diyarbakır'da bir hazır beton firması, işlenmek için bekleyen 5 bin ton kuma hangisinin yuva yapmasına üzerine 20.000 TL zarar ederek kum ocağından yeni kum getirmek zorunda kalmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

2019'DA DİYARBAKIR'DA BİR HAZIR BETON FİRMASI, İŞLENMEK İÇİN BEKLEYEN 5 BİN TON KUMA HANGİSİNİN YUVA YAPMASINA ÜZERİNE 20.000 TL ZARAR EDEREK KUM OCAĞINDAN YENİ KUM GETİRMEK ZORUNDA KALMIŞTIR?

Leyleklerin

Kırlangıçların

Köstebeklerin

Kirpilerin