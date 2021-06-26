Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 37 yıl kesilmiş hapis cezası vardı! 15 dosyadan aranıyordu! Yakalandı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 10:05

37 yıl kesilmiş hapis cezası vardı! 15 dosyadan aranıyordu! Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
37 yıl kesilmiş hapis cezası vardı! 15 dosyadan aranıyordu! Yakalandı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da yankesicilik ve hırsızlık başta olmak üzere 15 farklı suç dosyasından ötürü aranan ve 37 yıl bir ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yankesiciyi yakaladı.

Hırsızlık, özel beceriyle hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnmek ve yankesicilik suçlarından dolayı 15 farklı dosyadan aranan ve geçmişte işlediği ve tutuksuz yargılandığı suçlardan ötürü 37 yıl bir ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemre Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin söz konusu 15 olayı son dört yılda gerçekleştirdiği ifade edildi. Çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şüpheli Cemre Ş., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
37 yıl kesilmiş hapis cezası vardı! 15 dosyadan aranıyordu! Yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA