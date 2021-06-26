37 yıl kesilmiş hapis cezası vardı! 15 dosyadan aranıyordu! Yakalandı

Hırsızlık, özel beceriyle hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnmek ve yankesicilik suçlarından dolayı 15 farklı dosyadan aranan ve geçmişte işlediği ve tutuksuz yargılandığı suçlardan ötürü 37 yıl bir ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemre Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin söz konusu 15 olayı son dört yılda gerçekleştirdiği ifade edildi. Çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şüpheli Cemre Ş., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.