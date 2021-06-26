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Haberler Yaşam Haberleri Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 26.6.2021 13:37

Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren adaylar sınavda karşılarına çıkan addetmek kelimesinin anlamına ilişkin olarak Addetmek nedir, ne demek sorusuna yanıt arıyor. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan addetmek kelimesi kabul görmek anlamını taşıyor. YKS sınav soruları arasında yer alan kelimenin sosyal medyada gündem olmasıyla anlamı merak ediliyor. Peki Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

Addetmek nedir, ne demek, addetmek ne anlama geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Dilimize Arapça'dan geçen sözcüğün YKS sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkması gündem oldu. Addetmek kelimesini ilk kez duyan öğrenciler sınav sonrası addetmek kelimesinin anlamını sorgulamaya başladı. Peki Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

ADDETMEK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ADDETMEK ANLAMI

Addetmek kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Addetmek, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Addetmek kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Saymak

ADDETMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Üftade artık meseleyi kapanmış addediyor.

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Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!
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