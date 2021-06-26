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Giriş Tarihi: 26.6.2021 14:17

Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? YKS'de Ahi Evran sorusu damga vurdu

Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? YKS'de Ahi Evran sorusu damga vurdu

Anadolu'da ahilik geleneğini başlatan Ahi Evran hakkında sorgulamalar an itibariyle başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavına Ahi Evran sorusu damga vurunca sınava giren öğrenciler Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü sorusuna yanıt aramaya başladı. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşayan ve asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuştur. Peki Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? YKS'de Ahi Evran sorusu gündem oldu!

YKS'de çıkan Ahi Evran sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin üniversiteye geçişi için ilk aşama olan, YKS sınavının ilk oturumu biter bitmez soru yorumları ile ilgili olarak Ahi Evran kimdir, türbesi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Peki Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? İşte Ahi Evran hayatı ve hakkında merak edilenleri…

AHİ EVRAN KİMDİR?

Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan Ahi Evran hayatı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahi Evran, ilk eğitimini hoy'da almıştır. Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. YKS'de sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkan Ahi Evran hayatı ile ilgili bilgiler şöyle;

AHİ EVRAN HAYATI

Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran 1171 (H.566) yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğdu.

Ahi Evran´ın asıl adı Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak kayıtlara geçmiştir.Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce sakinleşmesi ve itâat etmesi dolayısıyla "Evran" diye anılmıştır.

Ahi Evran Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biridir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır (deri işleme sanatı). Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.

Ahi Evran'ın Kırşehir'de kurduğu Ahilik Evran Zaviyesi, 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdürmüş esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; toplanıp sohbet edebilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergâhlar kurmuşlardır.

AHİ EVRAN TÜRBESİ NEREDE, KAÇ YILINDA YAŞADI VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahi Evran, kurduğu inanç düzeni ile esnafı örgütledi. Ahlaki ve sosyal kurallarla dayanışmayı sağladı, ekonomik hayatı canlandırdı. Ahlakla sanatı bir ahenk içerisinde birleştirdi. Ahi Teşkilatını kurdu ve bütün Anadolu'ya yaydı. Ahi Evran 92 yaşında Kırşehir'de vefat etti.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? YKS'de Ahi Evran sorusu damga vurdu
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