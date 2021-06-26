Antalya’da akılalmaz ölüm! Feci şekilde can verdi

Antalya'da anestezi uzmanı iki çocuk babası doktor Özkan Görgülü (46) , zincir markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç olayın ardından kedisi gibi doktor olan eşi Vildan Görgülü sinir krizleri geçirdi. Akılalmaz olay öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete alışveriş için gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı.
AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Korkunç olayı gören vatandaşlar ve çalışanlar yardımıyla tentenin altından çıkartılan Görgülü, ambulansa ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz doktorun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
EŞİ SNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaşana olayın ardından eşinin öldüğünü öğrenen kendiside mikrobiyoloji uzmanı doktor Vildan Görgülü sinir krizi geçirdi. "Bu kadar ucuz ölüm" olamaz diyen acılı eşi yakınları teselli etti. Anne Görgülü yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.
HASTANE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Yaşanan olayın ardından Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından Doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Korkunç olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yönelmesi ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kalması yer aldı. Hemen akabinde ise çevredekilerin yardıma koştuğu da görüntülere yansıdı. Polis olayla ilgi soruşturma başlattı.