Antalya’da akılalmaz ölüm! Feci şekilde can verdi

Antalya'da anestezi uzmanı iki çocuk babası doktor Özkan Görgülü (46) , zincir markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç olayın ardından kedisi gibi doktor olan eşi Vildan Görgülü sinir krizleri geçirdi. Akılalmaz olay öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete alışveriş için gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı.