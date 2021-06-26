Atatürk Barajı'nda acı son

Adıyaman Atatürk Baraj kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilere ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.



Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.