Ay'da yürüyen ilk insanlar olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay tozunun hangisi gibi koktuğunu söylemişlerdir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Ay'da yürüyen ilk insanlar olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay tozunun hangisi gibi koktuğunu söylemişlerdir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Ay'da yürüyen ilk insanlar olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay tozunun hangisi gibi koktuğunu söylemişlerdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSANLAR OLAN NEİL ARMSTRONG VE BUZZ ALDRİN, AY TOZUNUN HANGİSİ GİBİ KOKTUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİR?

Buzdolabındaki küflü kaşar

Çöpteki çürümüş meyve

Şöminedeki ıslak kül

Kirli sepetindeki çorap