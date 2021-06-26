Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi





"HERŞEY BİR ANDA OLDU"



Kızılcapınar Mahalle Muhtarı Günay Balamur, "Aşırı derecede bir fırtına koptu. Beraberinde yağmur ve doluyu da getirdi. Çamların dalları fırtınadan kırılmaya başladı. Ağaçları devirdi. Telleri kopardı. Elektrik direğinin devrilmesiyle de hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok" diye konuştu.

Metin Törpul ise "Her şey bir anda yaşandı, fırtına, dolu ve yağmur yağdı. Evimde bir hasar yok ama sokaktaki telekoma ait telefon direğini kırdı. Yoldaki ağaçlara zarar verdi" dedi.