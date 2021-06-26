Aydın'da koronavirüs aşı çalışmaları sonuç verdi

Bir milyon nüfusu olan Aydın'da, koronavirüsle mücadelede önemli bir yol kat edildi. Aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla, Aydın nüfusunun hemen hemen hepsi aşı oldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aksoy açıklamasında, "26 Haziran günü; 1'inci doz 5 bin 21, 2'inci doz 693 olmak üzere toplam 5 bin 714 doz aşı yapılmıştır. Bugüne kadar Aydın ilinde; 1 doz 555 bin 964, 2 doz 293 bin 212 olmak üzere, toplam 849 bin 176 aşı yapılmıştır. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız." İfadelerine yer verdi.