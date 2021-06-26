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Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:44

Aydın'da koronavirüs aşı çalışmaları sonuç verdi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Aydın'da koronavirüs aşı çalışmaları sonuç verdi

Önemli turizm ve tarım kentlerinden Aydın’da koronavirüsle mücadelede hız kazanan aşı çalışmaları sonuç verdi. Aydın Valisi Aksoy, 1 milyon nüfusu olan Aydın’da,  849 bin kişinin aşı olduğunu duyurdu.

Bir milyon nüfusu olan Aydın'da, koronavirüsle mücadelede önemli bir yol kat edildi. Aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla, Aydın nüfusunun hemen hemen hepsi aşı oldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Aksoy açıklamasında, "26 Haziran günü; 1'inci doz 5 bin 21, 2'inci doz 693 olmak üzere toplam 5 bin 714 doz aşı yapılmıştır. Bugüne kadar Aydın ilinde; 1 doz 555 bin 964, 2 doz 293 bin 212 olmak üzere, toplam 849 bin 176 aşı yapılmıştır. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız." İfadelerine yer verdi.

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Aydın'da koronavirüs aşı çalışmaları sonuç verdi
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