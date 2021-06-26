Bağcılar’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Bağcılar 100'üncü Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, gece 02.00 sıralarında Ali Tulgaroğlu,(51) parkta ailesiyle oturan ismi öğrenilemeyen bir kişiyle bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Tulgaroğlu, olay yerine bir arkadaşını çağırdı. Devam eden tartışmada parkta ailesiyle birlikte oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Ali Tulgaroğlu'na ve arkadaşına tabancayla ateş etti.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Ali Tulgaroğlu ve arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Tulgaroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde bulunan çok sayıda kovan incelenmek üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ali Tulgaroğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tulgaroğlu'nun iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

