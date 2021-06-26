Başkan Çavuş ‘Özel Güvenlik Gününü’ Kutladı

Başkan Çavuş açıklamasında; "26.06.2004 yılında 5188 sayılı kanunla yasal çerçeveye kavuşan Özel Güvenlik Görevlileri toplumun her alanında huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yapmaktadır; 16 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Polis teşkilatları ile özel güvenlik görevlileri omuz omuza görev yapmaktadırlar. 16 yıllık süre içerisinde Hukuk'un üstünlüğünün insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanması görevinin kedisine ilke edinen, yasalarla tanınmış görevini sadakatle gece-gündüz fedakârca yerine getiren Özel Güvenlik Görevlileri halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir.

Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamın her alanında görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten bir vazife icra etmektedir. Büyük fedakârlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşanması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet veren tüm güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu mesleği icra ederken, görevi başında hayatını kaybeden bize göre şehit olan ama devletimize göre maalesef sadece zayi sayılan kardeşlerimizi de bu vesile ile bir kez daha saygılı ile anıyorum. Güvenle adım attığımız her ana katkı sağlayan meslektaşlarıma cesaret ve fedakarlıkla verdikleri tüm emekler için teşekkür ederim. Bu vesileyle özverili bir şekilde görevini yerine getirmeye gayret eden değerli meslektaşlarımızın 26 Haziran Özel Güvenlik Gününü kutluyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.