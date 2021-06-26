Alınan bilgiye göre, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü nedeniyle ilk olarak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Kapalı spor salonunda başlayan kan verme etkinliği son olarak Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Beldesi ile son buldu.

İl Jandarma Alay komutanı kıdemli Albay Gönen Süslü kan bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kızılay'a bir damla kan yardımımız dokunabilecekse bizim için çok büyük bir gururdur. Yapabileceğimiz ne varsa her zaman Kızılay'ımızın emrindeyiz" dedi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de kan bağışının önemine değinerek şunları söyledi:

"Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182. Yıldönümü nedeniyle 14 Haziran 2021 tarihinde jandarma ile Kızılay arasında yapılan kan verme kampanyası 25 Haziran 2021 tarihinde Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yapılan kan verme kampanyası ile son buldu. Zonguldak'ta Kan Merkezimiz profesyonel ekibiyle birlikte gece gündüz çalışıyor. İl genelindeki 15 hastanemizin yüzde 99 kan ihtiyacını kan merkezimiz karşılıyor. Bunlar kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın verdiği destekle oluyor. Düzenlenen kan bağışında jandarma teşkilatından 376 personel ve kampanyaya destek veren vatandaşlarımızdan ise bin 35 olmak üzere toplam bin 411 ünite kan bağışı yapıldı. Kanın bir fabrikası yok kanın fabrikası insan. Bu doğrultuda sağlığı yerinde olan tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."