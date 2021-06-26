Bingöl Kiğı’da 5.2 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl
'ün Kiğı
ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15.51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi. İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2.6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır
ve Erzurum
il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir" denildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci
, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını kaydetti. - -