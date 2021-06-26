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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Bingöl Kiğı’da 5.2 büyüklüğünde deprem

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bingöl Kiğı’da 5.2 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15.51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi. İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2.6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir" denildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını kaydetti. - -
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Bingöl Kiğı’da 5.2 büyüklüğünde deprem
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