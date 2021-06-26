Bingöl'de depremde Karakoçan’da bazı evler hasar gördü

Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köyleri kısmen etkilendi. Deprem sırasında panik yaşayan kimi vatandaşlar hasar gören evlerinin çökme riskine karşı geceyi dışarda geçiriyor. Deprem anını Çan köyünde yaşayan Remziye İbel, "Havaların sıcak olması nedeniyle bahçemizde oturuyorduk. Bir anda bizim yanımızda bulunan evden bir ses geldi. Önümüzde semaver vardı o sarsıntıdan devrildi.

Ben hemen felçli olan Babamın yanına koştum bir anda ne yapacağımızı şaşırdık, o sarsıntının ardından bir toz bulutu oluştuğunu görünce bir her tarafın yıkıldığını zannettik, âmâ çok şükür bizim köyde hiç kimsede herhangi bir yaralanma olmadı. Evlerimizin durumunu bilmiyoruz" dedi. Kuşbayırı köyünde Deprem anını yaşayan İlyas Yazıcı, "Balkonda oturuyorduk, sonra evin içine gireyim dedim büyük gürültü çıkınca evin içine girmemle çıkmam bir oldu. Çok şiddetli gürültü ile birlikte 10-11 saniye kadar sarsıntı sürdü. Daha sonra büyük bir toz bulutuyla birlikte millet köye uçuştu. Bizim köyde sadece iki yaralımız var, iki teyzemizin kolu kırıldı. Onlarında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bizleri Allah kurtardı" şeklînde konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremde bazı yerlerde küçük çapta çatlakların oluştuğunu belirterek, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Depremden etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Vali Ekinci, "AFAD tarafından evlerine girmeyen vatandaşlarımıza çadır verildi. Çadırda kalmaları temin edildi. Aynı zamanda gece evlerine girmek istemeyenlere Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyüne bağlı Kubatan mezrasında da bazı vatandaşların evleri deprem nedeniyle hasar gördü.