Borç kavgası ölüme götürdü

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Bekir D. İle Murat Y. Muhammet Y. kardeşler arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iki kardeş yanlarında getirdikleri tüfeklerle Bekir D. ve yanında bulunan arkadaşı Osman T.'ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda başından vurulan Bekir D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bekir D. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan kardeşler ise kullandıkları silahlarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Bekir D. doktorların bütün çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.