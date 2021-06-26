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Giriş Tarihi: 26.6.2021 11:16

Borç kavgası ölüme götürdü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Borç kavgası ölüme götürdü

İstanbul Sultangazi'de alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Murat Y. ve Muhammet Y. kardeşler, sokak üzerinde tartıştığı Bekir D.'yi ve yanında bulunan arkadaşı Osman T.'yi tüfekle vurdu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Bekir D. Hayatını kaybederken, saldırgan kardeşler ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Bekir D. İle Murat Y. Muhammet Y. kardeşler arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iki kardeş yanlarında getirdikleri tüfeklerle Bekir D. ve yanında bulunan arkadaşı Osman T.'ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda başından vurulan Bekir D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bekir D. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan kardeşler ise kullandıkları silahlarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Bekir D. doktorların bütün çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

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Borç kavgası ölüme götürdü
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