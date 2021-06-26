Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da göçük! Toprak altında kalan işçi 1 saat sonra kurtarıldı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 13:36 Son Güncelleme: 26.6.2021 13:41

Bursa’da göçük! Toprak altında kalan işçi 1 saat sonra kurtarıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da göçük! Toprak altında kalan işçi 1 saat sonra kurtarıldı

Bursa'da doğalgaz hattı çalışması için yapılan kazı çalışmalarında göçük meydana geldi. Göçen toprağın altında kalan 45 yaşındaki işçi İbrahim Gönül 1 saat süren çalışmanın ardından toprak altından sağ kurtarıldı.

Kestel ilçesi Barakfaki Mahallesi'nde doğalgaz firması tarafından hat döşeme çalışmaları yapılıyordu. meydana geldi. Narlıdere yolu üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışması sırasında aniden göçük meydana geldi. Kanal içerisinde çalışan işçilerden İbrahim Gönül, yaklaşık 7 metrelik kanalın içinde toprağın altına gömüldü.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Göçüğün yaşanmasının ardından mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yapılan kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Çok hızlı bir şekilde yürütülen çalışmaların ardından işçi İbrahim Gönül 1 saatin ardından toprak altından çıkarıldı. Gönül, 112 sağlık ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da göçük! Toprak altında kalan işçi 1 saat sonra kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA