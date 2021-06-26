Bursa’da göçük! Toprak altında kalan işçi 1 saat sonra kurtarıldı

Kestel ilçesi Barakfaki Mahallesi'nde doğalgaz firması tarafından hat döşeme çalışmaları yapılıyordu. meydana geldi. Narlıdere yolu üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışması sırasında aniden göçük meydana geldi. Kanal içerisinde çalışan işçilerden İbrahim Gönül, yaklaşık 7 metrelik kanalın içinde toprağın altına gömüldü.

ZAMANLA YARIŞTILAR



Göçüğün yaşanmasının ardından mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yapılan kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Çok hızlı bir şekilde yürütülen çalışmaların ardından işçi İbrahim Gönül 1 saatin ardından toprak altından çıkarıldı. Gönül, 112 sağlık ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.