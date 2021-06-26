Bursa’da korkunç kaza: 3 kişi öldü

Bursa'da 24 yaşındaki İlker Mutlu'nun kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü öldü 2'si ağır yaralandı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde İlker Mutlu'nun kullandığı ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde kontrolden çıktı.

Büyük bir hızla enerji nakil hatlarının beton direğine çarpan otomobilin büyük bir kısmı çarpma nedeniyle parçalandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Kurtarma ekipleri otomobilde sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile birlikte yolculardan Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi'nin (17) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan sürücü İlker Mutlu, ve yolcular Emine Tipi (18) ile Feride Tipi (39) ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Emine Tipi yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin ise durumunun ciddiyetimi koruduğu öğrenildi.

EROL İŞİTMEZ/SABAH