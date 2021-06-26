Çanakkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.