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Giriş Tarihi: 27.6.2021 00:15 Son Güncelleme: 27.6.2021 00:16

Çanakkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İHA
Çanakkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinden gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Biga ilçesinden Karabiga istikametine seyir halinde olan Arif Zorlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi'ne kaldırılırken, Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldiği, kazanın gezi sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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Çanakkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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