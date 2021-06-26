Çanakkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Biga ilçesinden Karabiga istikametine seyir halinde olan Arif Zorlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi'ne kaldırılırken, Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldiği, kazanın gezi sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi.