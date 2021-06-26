Cengiz ağa’dan satılık köy!

Erzurum Aşkale
'de yaşayan Cengiz Şişman
, 1993'te bir köy satın aldı. Adını da "Yeşil Vadi" koydu. 30 hanenin yaşadığı köy, zamanla göçe kurban gitti. 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılınca, köyünün yakınındaki Çiftlik mahallesine taşındı. Ardından da Şener Şen
'in 1985'te başrolünde oynadığı "Züğürt Ağa" filmindeki gibi köyü satılığa çıkardı. Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini söyleyen Şişman, "Gücüm olsa satmam. 10 milyon lira istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri var. 10 milyonu veren alır" dedi.