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Giriş Tarihi: 26.6.2021 13:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması

DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması
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