Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Olay önceki gün Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Yusuf Yıldırım, arkadaşı Sadık Karaoğlu'nu (42) belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yol ortasında silahla vurarak öldürmüştü. Olay sonrası uzaklaşan ve silahını denize atan Yıldırım'ın cinayet anı iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin titiz çalışmaları sonrası yakalanan cinayet zanlısı Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre ,Derepazarı ilçesinde olaydan dakikalar önce Yusuf Yıldırım'ın yakın arkadaşı olan Sadık Karaoğlu'nu telefonla aradığı, telefonda yaşanan tartışma sonrasında Karaoğlu'nun kendisine kızgın arkadaşını sakinleştirmek için yanına gittiği sırada yol ortasında karşılaşmaları sonrasında cinayet olayı yaşanmıştı. Yıldırım sokak ortasında belinden çıkardığı silahla arkadaşını omuzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla öldürdü. Silahının tutukluk yapması üzerine silahını tekrar beline koyarak hızla bölgeden uzaklaşarak Yıldırım balıkçı barınaklarına gitti. Burada silahını denize atan Yıldırım polis tarafından yakalandı ve denize attığı silah denizden çıkartılarak muhafaza altına alındı. Cinayet zanlısı Yusuf Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kurşunlara hedef olarak ağır yaralanan Sadık Karaoğlu'nu gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar ise hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Sadık Karaoğlu'nu öldürme anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.