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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Çorlu’da kaçak içki kâbusu

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Çorlu’da kaçak içki kâbusu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir büfeden aldıkları sahte içkiden içen bir kişi öldü. 4’ü ağır olmak üzere 12 kişinin de tedavisi sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Hıdırağa mahallesinde bulunan bir büfeden pet şişelerle satılan sahte içkiyi içen 13 kişi, zehirlenerek hastanelere başvurdu. Afgan uyruklu bir kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan 4 kişiden M.P., ve M.E., entübe edilirken bilinci açık olan K.G., ve R.K.'nin ise diyalize bağlandığı ifade edildi. Büfeye baskın düzenleyen polis, yarım litrelik pet şişelere doldurulmuş toplam 27 litre sahte içki ele geçirdi. İşyeri sahiplerinden N.U. ile olay sonrası kaçan eşi K.U., bir süre sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
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Çorlu’da kaçak içki kâbusu
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