Darp edip bıçakladılar Jaguar’la üzerinden geçtiler

İstanbul
Büyükçekmece'de, Gökhan Denli
(30) ve yasak aşk yaşadığı evli, 1 çocuk annesi Adalet Bike
'nin vahşice öldürülmelerinin yankıları sürüyor. Emniyet güçleri, cinayetleri işledikleri belirlenen kadının kocası Mahmut Bike ile kayınpederi ve iki kayınbiraderini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gün yüzüne çıkan yeni bir detay ise kan dondurdu. Defalarca bıçaklanan Denli, kaldırımda 7 kurşunla öldürülürken, Adalet Bike ise otomobile bindirilerek kaçırılmıştı. Talihsiz kadının darp edilip bıçaklandıktan sonra yol kenarına atıldığı ve "Jaguar" marka lüks otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi.