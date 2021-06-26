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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Delta varyantı vakaları katlasa da vefatları artırmadı

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Delta varyantı vakaları katlasa da vefatları artırmadı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, tüm dünyada hızla yayılan delta varyantının vefat sayılarında yoğun bir artışa neden olmadığını ancak bulaştırıcılığı fazla olduğundan vaka sayılarını katladığını vurguladı. Odabaş, "İngiltere, İsrail ve Rusya'da 1-2 ay içinde hızla yayıldığını gördük.

BioNTech aşısının delta varyantına karşı da etkinliği olduğu açıklandı. Sinovac'ın ise varyanta karşı aşının etkinliğine ilişkin sonuçları açıklaması bekleniyor. Delta varyantının yayılımının Türkiye'de hangi oranda olduğunu tespit etmek için genetik sürveyans uygulaması gelecek haftalarda da devam ettirilecek" dedi.

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Delta varyantı vakaları katlasa da vefatları artırmadı
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