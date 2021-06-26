Delta varyantı vakaları katlasa da vefatları artırmadı

BioNTech aşısının delta varyantına karşı da etkinliği olduğu açıklandı. Sinovac'ın ise varyanta karşı aşının etkinliğine ilişkin sonuçları açıklaması bekleniyor. Delta varyantının yayılımının Türkiye'de hangi oranda olduğunu tespit etmek için genetik sürveyans uygulaması gelecek haftalarda da devam ettirilecek" dedi.