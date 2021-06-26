Denizde boğulduğu sanıldı, elinde zıpkınla bulundu

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Açık denizde zıpkınla avlandığını ifade eden Torunoğlu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Torunoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.