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Giriş Tarihi: 26.6.2021 18:31

Denizde boğulduğu sanıldı, elinde zıpkınla bulundu

DHA
Denizde boğulduğu sanıldı, elinde zıpkınla bulundu

Samsun'da, sabah erken saatlerde evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan (24), uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Boğulma şüphesi üzerine denizde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Atakum sahilinde meydana geldi. Saat 07.00 sıralarında evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ELİNDE ZIPKINLA DENİZDE BULUNDU

Onur Torunoğlu'nun, denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinden şüphelenen polis ekipleri, durumu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde Torunoğlu'nu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama- kurtarma çalışmasının ardından Onur Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Açık denizde zıpkınla avlandığını ifade eden Torunoğlu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Torunoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Denizde boğulduğu sanıldı, elinde zıpkınla bulundu
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