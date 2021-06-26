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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Emniyet şeridi ihlali suç değil mi?

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Emniyet şeridi ihlali suç değil mi?
Trabzon Akçaabat'ta, 50 günde bin 633 araca 2 milyon 186 bin lira ceza kesince, görevine son verilen fahri müfettiş B.T., SABAH'a konuştu. Seminerlerde kural ihlali halinde ceza yazmalarının istendiğini dile getiren B.T., "Kentteki fahri trafik müfettişlerinin tamamı 2019'da 700 bin, 2020'de ise 7 milyon lira kural ihlali cezası yazdı. Görevi, 1.5 yıldır vicdanımla, para almadan yapıyorum. Geçen yıl emniyet şeridini kullanan 2 araç kaza yapmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Ben de emniyet şeridi ihlali konusunda cezalar yazdım. Yazdığım cezalardan sonra ne olduysa valilik tarafından görevden alındım. Konu artık mahkemede. Kararı bekliyorum" dedi.
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Emniyet şeridi ihlali suç değil mi?
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