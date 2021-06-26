Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı

Yangın köy halkının çabaları ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin gayretleri sonucu büyümeden söndürüldü. Ağaçların yanması ile ilgili açıklamada bulunan Küçükpaşa köyü halkından Mehmet Bayram, "Yağmur öncesi çıkan fırtınada elektrik tellerinin üzerine devrilen kavak ağaçları yangına sebep oldu. Bir miktar zayiatımız oldu. Buğday ve ceviz ağaçlarımız yandı. Yetkililer gerekli tespiti yaptılar" dedi.